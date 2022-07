U 20 empfängt Niederlande in Meppen

Der letzte Test vor der Weltmeisterschaft 2022 in Costa Rica: Heute (ab 13 Uhr, live bei DFB-TV) empfängt die deutsche U 20-Nationalmannschaft der Frauen in Meppen die Niederlande zum Prestigeduell. Last-Minute-Tickets für das Spiel sind hier für fünf Euro erhältlich.

Bei der WM trifft Deutschland am Mittwoch, 10. August (ab 19 Uhr), auf Kolumbien und am Samstag, 13. August (ab 19 Uhr), auf Neuseeland, bevor der Gruppenabschluss gegen Mexiko am Mittwoch, 17. August (ab 1 Uhr), ansteht.