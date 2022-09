U 20 dreht das Spiel gegen Polen

Die U 20-Junioren haben ihr erstes Spiel der Länderspielsaison gegen Polen vor 4860 Zuschauern im Sportpark Unterhaching nach zwei späten Treffern 2:1 (0:1) gewonnen. Fisnik Asllani (83.) und Kerim Calhanoglu (88.) drehten die Partie, nachdem die Polen durch einen von Tan-Kenneth Schmidt unglücklich abgefälschten Fernschuss von Marcel Wedrychowski (25.) in Führung gegangen waren.

Die DFB-Auswahl hatte deutlich mehr Ballbesitz, kam aber nur selten zu klaren Torabschlüssen. Ein Freistoß von Erik Shuranov aus 25 Metern (32.) und ein Abschluss von Paul Nebel im Anschluss an einen Eckball (43.) waren die besten deutschen Chancen. Das polnische Team setzte seinerseits auf Nadelstiche durch schnelles Umschaltspiel.

U 20 belohnt sich spät

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das DFB-Team dominant und hatte in der 60. Minute Pech, als Nebel per direktem Freistoß nur den Außenpfosten traf. Shuranov scheiterte kurz darauf aus spitzem Winkel an Keeper Kacper Bieszczad (66.).

In der Schlussphase kippte das Spiel dann komplett: Zunächst staubte Asllani nach einem doppelten Pfostentreffer von Thomas Kastanaras und Maximilian Beier ab, dann traf Calhanoglu nach schönem Solo sehenswert zum verdienten Sieg.