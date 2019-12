U 20-Coach Baum: "Zielstrebiger werden"

Nach zuvor zwei Siegen hat die U 20-Nationalmannschaft am Donnerstag beim 3:4 (3:2) gegen Polen die erste Niederlage unter Trainer Manuel Baum kassiert. Bereits heute (ab 15 Uhr, im Livestream auf football.ch) bietet sich in der Tissot Arena in Biel im Duell gegen Gastgeber Schweiz die Möglichkeit auf Wiedergutmachung.

Baum sah im Vergleich mit der polnischen Auswahl noch viel Verbesserungspotenzial. "Wir müssen in der Offensive zielstrebiger werden und die leichten Abwehrfehler vermeiden, die zu Gegentoren geführt haben", weiß der 40-Jährige.

Vor der Winterpause steht für die U 20 am 18. November noch das Auswärtsspiel in Aveiro gegen die portugiesische Auswahl auf dem Programm.