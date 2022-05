U 20 bei der WM gegen Kolumbien, Neuseeland und Mexiko

Die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft trifft bei der FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2022 in Costa Rica (10. bis 28. August) in der Vorrundengruppe B auf Kolumbien, Neuseeland und Mexiko. Das ergab die Auslosung im Nationaltheater der Hauptstadt San José exakt 100 Tage vor dem Eröffnungsspiel.

Den Auftakt für die DFB-Auswahl markiert am 10. August das Duell gegen Kolumbien, gefolgt am 13. August vom Aufeinandertreffen mit Neuseeland. Das Gruppenfinale findet am 16. August gegen Mexiko statt, alle drei Gruppenspiele finden im Estadio Alejandro Morera Soto in Alajuela statt. Die beiden Erstplatzierten der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am 20. und 21. August ausgetragen wird. Die Halbfinals sind für den 25. August, Finale und Spiel um Platz für den 28. August terminiert. Die Anstoßzeiten werden noch festgelegt.

Insgesamt stehen an den beiden Spielorten San José und Alajuela vom 10. bis 28. August 32 Partien auf dem Programm. Im Nationalstadion in San José finden dabei insgesamt 18 Begegnungen statt, einschließlich des Eröffnungsspiels und des Finales. Die restlichen 14 Spiele, darunter zwei Viertelfinals, werden im Morera-Soto-Stadion in Alajuela ausgetragen. Das ursprünglich für 2020 geplante Turnier, bei dem Panama als Co-Gastgeber vorgesehen war, musste aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben werden.

Die Gruppen

A: Costa Rica, Australien, Spanien, Brasilien

B: Deutschland, Kolumbien, Neuseeland, Mexiko

C: Frankreich, Nigeria, Kanada, Südkorea

D: Japan, Niederlande, Ghana, USA.

[dfb]