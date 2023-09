U 20 auch in Polen Remis

Ungeschlagen zum Saisonauftakt: Nach dem Remis gegen Italien spielte die deutsche U 20-Nationalmannschaft im zweiten Duell der Länderspielmaßnahme im September gegen Polen ebenfalls 1:1 (1:1). Im Stadion Orła Białego in Legnica gingen die Gastgeber zunächst durch Tomasz Pienko in Führung (36.), die die Deutschen kurz vor der Halbzeitpause (45.+1) durch Ben Bobzien ausgleichen konnten.

Cheftrainer Hannes Wolf, der Rudi Völler beim Länderspiel der A-Nationalmannschaft am Dienstag gegen Vizeweltmeister Frankreich in Dortmund assistiert, wurde durch die Co-Trainer Daniel Stredak, Stefan Wessels und Prof. Dr. Ulf Sobek vertreten.

In der nächsten Länderspielphase trifft die deutsche U 20-Nationalmannschaft am 13. Oktober auf Gastgeber Portugal und am 16. Oktober zuhause auf Tschechien.