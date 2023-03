U 19 zum Abschluss gegen Slowenien

Nach dem 1:1 gegen Belgien steht fest, dass die deutsche U 19 die EM-Endrunde (3. bis 16. Juli 2023) in Malta verpassen wird. Das letzte Spiel in der zweiten Runde der Qualifikation steht für den deutschen Nachwuchs dennoch an. Heute (ab 12 Uhr) trifft die Mannschaft von Trainer Guido Streichsbier in Bremen auf Slowenien.

Die deutsche Startelf: Backhaus - Morgalla, Collins, Gechter, Rothe - Tohumcu (K), Kemlein - Baur, Damar, Ullrich - Tresoldi.

Trotz der sportlichen Situation geht der DFB-Trainer das Spiel mit einer großen Portion Ehrgeiz an: "Wir haben ein Heimspiel, natürlich wollen wir das letzte Gruppenspiel gewinnen."