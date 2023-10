U 19 zieht in zweite Qualifikationsrunde ein

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft blieb auch im dritten Spiel der ersten EM-Qualifikationsrunde ungeschlagen und hat sich den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde gesichert. Die Mannschaft von Trainer Christian Wörns trennte sich von Gastgeber Polen mit 3:3 (1:2) und holte sich den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe 5.

Im Bydgoszcz Stadion brachte Junior Nsangou die polnische Mannschaft vor 1.200 Zuschauern mit einem Strafstoß früh in Führung (14.), ehe wenig später Maurice Krattenmacher für die DFB-Elf ausgleichen konnte (22.). Das Unentschieden währte jedoch nicht lange, Dawid Drachal traf nur zwei Minuten später zur erneuten Führung für Polen (24.). Nach der Pause glich Dženan Pejčinović für die deutsche Mannschaft aus (59.), ehe die Gastgeber dank Dawid Drachal zum dritten Mal in Führung gehen konnten (78.). Davon ließ sich die DFB-Elf jedoch nicht beirren und glich nur wenige Minuten später dank des zweiten Treffers von Dženan Pejčinović erneut aus (83.). Dank des Doppelpackers verteidigte die deutsche Mannschaft den ersten Platz in Qualifikationsgruppe 5 und sicherte sich den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde.

Wörns: "Die Moral der Mannschaft war super"

"Wir müssen eigentlich schon früh in der Partie 2:0 führen", sagte Trainer Christian Wörns. "Einmal gehen wir allein auf den Keeper zu und einmal landet der Ball am Pfosten. Wie so ein Spiel dann läuft, kriegst du einen Elfmeter gegen dich, der eigentlich ein Witz war. Dann bist du 0:1 im Rückstand und der Gegner baut dadurch Selbstvertrauen auf. In der ersten Halbzeit hatten wir dann genug Chancen, waren aber nicht effektiv genug. Die Moral der Mannschaft war super, sie haben gekämpft und gebissen, waren in bestimmten Situationen aber nicht abgeklärt genug. Deswegen haben wir aber auch diese Spiele mit diesem Druck, damit die Spieler lernen damit umzugehen. Wir mussten ein gutes Ergebnis erzielen und da hat man dem ein oder anderen schon angemerkt, dass er mit dem Druck nicht so ganz klargekommen ist. Daran werden wir in Zukunft weiter arbeiten. "

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen wird. Die UEFA U 19-EURO 2024 wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2025.

