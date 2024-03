U 19 will sich "mit Anstand verabschieden"

Der Traum von der EM-Endrunde ist geplatzt, trotzdem will die deutsche U 19-Nationalmannschaft zum Abschluss der zweiten EM-Qualifikationsrunde heute (ab 14 Uhr, live bei YouTube) gegen die Türkei noch einmal zeigen, was in ihr steckt.

Durch zwei knappe Niederlagen gegen Gastgeber Kroatien (1:2) und Rumänien (2:3) hat die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns ihre Chancen auf den Gruppensieg frühzeitig verpasst. "Wir wollen uns mit Anstand aus dem Turnier verabschieden und fokussiert ins Spiel gehen", erklärt Wörns. "Wir werden personell sicherlich noch mal etwas verändern und mit frischen Kräften die Partie bestreiten."

Zum Saisonabschluss kommt die Mannschaft vom 20. bis 23. Mai noch einmal zu einem Lehrgang zusammen und spielt am 22. Mai in Dänemark ein letztes Länderspiel als U 19.