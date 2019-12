U 19 will gegen Norwegen nachlegen

So kann es weitergehen Die deutsche U 19-Nationalmannschaft siegte zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Nordirland gegen Portugal 2:1, den Last-Minute-Sieg sicherte Dominic Schmidt in der Nachspielzeit. Heute (ab 15 Uhr) geht es für die Auswahl von DFB-Trainer Guido Streichsbier weiter. Im Shamrock Park von Portadown wartet die Auswahl Norwegens, die ihre erste Partie gegen Gastgeber Nordirland deutlich 3:0 gewann.

Die Startelf: Klein - Asta, Jäkel, Aidonis, Akalp - Albrecht, Messeguem - Leweling, Samardzic, Dajaku - Jastremski.

"Mit Norwegen erwartet uns ein ganz anderer Gegner, den wir noch aus der EM-Qualifikation in der vergangenen Saison kennen", sagt Streichsbier. "Die Norweger haben beim 3:0 gegen Nordirland schon einen starken Eindruck gemacht. Wir haben nur einen Tag Vorbereitung nach dem Portugal-Spiel. Wir werden uns neu sortieren, und dann wollen wir den zweiten Sieg einfahren."

Zum Abschluss des UEFA-Turniers treffen die deutschen U 19-Junioren am Montag (ab 20.30 Uhr) im Mourneview Park in Lurgan auf Gastgeber Nordirland.

