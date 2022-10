U 19 vor weiterem Härtetest gegen Spanien

Der knappe Erfolg in der Schweiz mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit war nichts für schwache Nerven - und auch das zweite Länderspiel der U 19-Nationalmannschaft im Oktober verspricht beste Unterhaltung: Denn mit Spanien wartet heute (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Pforzheim eine weitere hochkarätige Standortbestimmung auf die DFB-Auswahl.

"Ich erwarte einen starken Gegner, vom Niveau her noch ein bisschen stärker als die Schweiz, obwohl den Spaniern wie uns auch einige wichtige Spieler fehlen", sagt DFB-Trainer Guido Streichsbier. "Wir wollen an die zweite Halbzeit des Schweiz-Spiels anknüpfen und noch ein paar Dinge verbessern. Die gemeinsame Zeit in den vergangenen Tagen wird uns sicher dabei helfen."

Das bereits ausverkaufte Stadion im Brötzinger Tal und die TV-Übertragung bieten passende Rahmenbedingungen für ein spannendes Spiel. Im November reisen die U 19-Junioren noch zu einem Vier-Länder-Turnier nach Malta, die 2. EM-Qualifikationsrunde findet Ende März 2023 statt.