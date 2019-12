U 19 vor Turnierabschluss gegen Nordirland

Ein Sieg und eine Niederlage - so lautet die Bilanz der U 19-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in Nordirland. Wenn es nach Guido Streichsbier geht, soll es in der abschließenden Partie gegen die Gastgeber heute (ab 20.30 Uhr) in Lurgan ein Erfolgserlebnis geben. "Wir haben natürlich den Anspruch, das Spiel zu gewinnen, da gibt es keine zwei Meinungen", sagt der DFB-Trainer. "Wir möchten auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl nach Hause reisen."

Die Nordiren haben bislang ebenso wie die DFB-Auswahl drei Punkte aus zwei Spielen eingefahren. Nach einem 2:1-Auftaktsieg gegen Portugal am Mittwoch hatte die deutsche Auswahl am Freitag gegen Norwegen in der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen müssen.