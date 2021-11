U 19 vor Endspiel: "Wir müssen bereit sein"

Showdown am Golf von Patras: Im letzten Spiel der ersten EM-Qualifikationsrunde gegen Gastgeber Griechenland müssen die deutschen U 19-Junioren heute (ab 14 Uhr) in Nafpaktos punkten - oder der Traum von einer Teilnahme an der EURO im kommenden Sommer endet vorzeitig.

"Wir müssen uns sehr straffen für das Duell gegen Griechenland, das ist ein Endspiel", sagt DFB-Trainer Hannes Wolf. "Wir müssen dafür bereit und besser als gegen Russland sein." Am Samstag kassierte die DFB-Auswahl ein 1:3 gegen Russland, durch das 0:0 der Griechen gegen die Färoer reicht Deutschland heute aber schon ein Unentschieden, um einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe zu erreichen.

[dfb]