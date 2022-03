U 19 verspielt Sieg gegen Belgien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat einen großen Schritt in Richtung EM-Ticket verpasst. Das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf gab im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde gegen Belgien in den Schlussminuten eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand und musste sich letztendlich wie schon im Italien-Spiel zum Auftakt mit einem 2:2 (1:0) zufriedengeben.

Mit zwei Punkten nach zwei Spielen hat der DFB-Nachwuchs den Gruppensieg nun nicht mehr in der eigenen Hand und ist vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Finnland am Dienstag (ab 16.30 Uhr) in Helsinki nun vom Ausgang der anderen Partien in der Gruppe abhängig.

Ben Bobzien vom 1. FSV Mainz 05 hatte die deutsche Mannschaft mit seinen beiden Treffern in den Spielminuten 6 und 54 in einer umkämpften Partie in Vantaa vor den Toren der finnischen Hauptstadt auf die Siegerstraße gebracht. Die Belgier kamen aber durch Luca Oyen zunächst zum Anschlusstreffer (85.) und glichen durch Lynnt Audoor sogar kurz vor Spielende noch aus (89.).

DFB-Team auf Schützenhilfe angewiesen

Nach einem erfolgreichen Start gegen Finnland (3:1) übernahmen die Belgier somit mit vier Zählern die Tabellenführung, auch Italien kann am Nachmittag mit einem Sieg gegen den Gastgeber auf vier Punkte kommen. Das DFB-Team benötigt für diesen Fall nun ein Remis in der direkten Begegnung beider Mannschaften und selbst einen hohen Sieg gegen Finnland.

Nur der Gruppensieger schafft den Sprung zum Endrundenturnier in der Slowakei (18. bis 30. Juni 2022).

[dfb]