U 19 verliert zum Abschluss gegen Island

Die U 19-Frauen haben ihre letzte Partie beim Nationenturnier im spanischen La Manga gegen Island 0:2 (0:1) verloren. Zuvor hatte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Urbansky gegen Norwegen (2:0) und Frankreich (2:1) durchgesetzt.

"Wir haben im letzten Spiel viel ausprobiert und Spielerinnen Einsatzzeiten gegeben, die bisher noch nicht so zum Einsatz gekommen waren. Das dann nicht alles nach Plan läuft, war klar, aber es war die letzte Gelegenheit vor der EM-Qualifikation", erklärte Urbansky nach der abschließenden Niederlage. "Man muss aber auch sagen, dass Island eine richtig gute Mannschaft hat. Sehr diszipliniert und mit guten Standards", so der Trainer weiter. "Vom Engagement her war unser Spiel aber in Ordnung. Über die drei Spiele war eine klare Entwicklung zu sehen und unter dem Strich war es eine sehr gelungene Woche".

Vom 7. bis 13. April steht für den deutschen Nachwuchs die 2. Runde der EM-Qualifikation an. Dann muss gegen Israel, Gastgeber Nordirland und Dänemark der Sieg im Miniturnier her, um sich für die EM in Georgien (21. Juli bis 2. August) zu qualifizieren.