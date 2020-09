U 19 verliert Test gegen Belgiens U 20

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihren Test am Vormittag gegen die U 20-Auswahl Belgiens verloren. Nach vier Vierteln à 30 Minuten Spielzeit setzten sich die Gastgeber im kleinen KRC-Stadion in Genk mit 1:0 durch. Den einzigen Treffer der Partie markierte Luca Oyen in der 80. Minute.

"Der Test gegen Belgien war sowohl durch das Zeitformat als auch durch die Zusammenstellung der gegnerischen Mannschaft ungewöhnlich“, erklärte Wörns im Anschluss die Idee hinter dem ungewöhnlichen Test. „Die U 20 der Belgier wurde durch einige U 19-Spieler ergänzt. Die Länge des Spiels erlaubte sowohl Belgiern als auch uns, zur Halbzeit einmal komplett durchzuwechseln und jedem Spieler ausreichend Zeit zu geben, sich zu zeigen.“

"Torchancen waren da"

Mit der Leistung seiner Spieler war der DFB-Trainer nur teilweise einverstanden: "Trotz einer Leistung mit mehr Licht als Schatten brachten wir uns in der zweiten Halbzeit durch ein unnötiges Gegentor um ein besseres Ergebnis. Insgesamt fehlten uns sowohl im Spielaufbau als auch im Abschluss etwas Ruhe und Kaltschnäuzigkeit. Die Torchancen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen, waren da."

Am vergangenen Donnerstag war die Mannschaft von Trainer Christian Wörns mit einem 1:1 in Polen in die Länderspielsaison gestartet. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden sowohl Spiele, als auch Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.