U 19 verliert in Dänemark

Die deutschen U 19-Junioren beendeten ihre Länderspielsaison mit einer Niederlage gegen Dänemark. In Hobro verlor die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf 0:1 (0:1). Schon in den bisherigen drei Länderspielen des Jahres im Rahmen der EM-Qualfikation für die EURO 2022 sammelte die U 19-Auswahl nur zwei Punkte. Frederik Heiselberg (9.) erzielte für Dänemark den einzigen Treffer der Partie.

"Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen", zieht Assistenztrainer Hanno Balitsch, der heute den erkrankten Wolf an der Seitenlinie ersetzte, nach der Partie das Fazit. "In der ersten Halbzeit haben die Dänen gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft sind. Da hatten wir Probleme, Zugriff zu bekommen und in den entscheidenden Szenen in die Zweikämpfe zu kommen. Dann sind wir durch einen Standard in Rückstand geraten. Insgesamt ging die erste Halbzeit also an die Dänen, auch wenn wir noch einen Lattenschuss hatten."

"Unentschieden wäre gerecht gewesen"

In der zweiten Halbzeit bot sich Balitsch ein anderes Bild. "Wir haben das Spiel gedreht und die Dänen gut unter Druck setzen können. Wir haben nur noch zwei Chancen zugelassen, selbst hatten wir zwei, drei Hochkaräter. Über das ganze Spiel wäre ein Unentschieden ein gerechtes Ergebnis gewesen. Den Jungs hätte ich einen positiveren Abschluss aus der Länderspielsaison gewünscht."

Im Sommer steigt die U 19-Nationalmannschaft zur U 20 auf. Wann die nächsten Länderspiele der Auswahl sind, steht noch nicht fest.

