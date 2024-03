U 19 verliert gegen Kroatien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat in ihrem ersten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsphase eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Christian Wörns verlor in Varazdin gegen Kroatien mit 1:2 (1:2).

"Es war heute zu viel Stückwerk. Manches war gut, manches war schlecht, aber insgesamt wirkte meine Mannschaft ein bisschen gehemmt. Unser Spiel war heute zu fehlerlastig. Es konnten nicht alle an ihre Grenze gehen", sagte Trainer Wörns nach dem Spiel. "Kroatien hat sich nach der Führung hinten reingestellt. Leider vergeben wir kurz vor Ende noch den Strafstoß. Nach diesem Spielverlauf hätten wir das 2:2 gerne mitgenommen."

Das DFB-Team startete schwungvoll in die Partie, kassierte aber bereits früh einen Dämpfer. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte erzielte Branko Pavic mit einem Fernschuss aus etwa zwanzig Metern das Führungstor für die Gastgeber. Die deutsche Mannschaft steckte nach dem Gegentor nicht lange auf und versuchte direkt zu antworten. Der Abschluss von Elias Baum nach einem Dribbling bis zur Strafraumkante geriet zu mittg (14.), kurz darauf entschärfte der kroatische Keeper Borna Buljan eine abgefälschte Flanke von Ibrahim Maza auf der Torlinie (15.). Nach einer Ecke gelang es Tim Drexler nicht, seinen Kopfball aus vier Metern auf das Tor zu bringen (18.). Auch kurz darauf war Keeper Buljan wieder zur Stelle, als er eine Abschluss von Baum aus kürzester Distanz zur Ecke klärte (20.).

In der 32. Spielminute belohnte Stürmer Ibrahim Maza die deutschen Offensivbemühungen: nach einer Kombination im Mittelfeld und anschließenden Flanke von der rechten Seite schloß der Stürmer von Hertha BSC artistisch aus elf Metern in die linke untere Ecke ab. Kurz vor der Pause stellte Kroatien wieder den alten Abstand her. Nach einem geklärten Eckball traf der kroatische Stürmer Roko Brajkovic aus etwa 25 Metern per Dropkick (41.).

Pejcinovic vergibt Elfmeter kurz vor Ende

Zur Halbzeit wechselte Wörns einmal: Mert Kömür kam für Luca Marino in die Partie. Der DFB-Nachwuchs kam hochmotivert aus der Kabine und verzeichnete bereits nach wenigen Sekunden die erste Chance der zweiten Halbzeit durch einen Volleyschuss von Baum (46.). Nur wenig später war es wiederrum Baum, der im Strafraum zum Abschluss kam, jedoch war sein Schuss zu unpräzise und rauschte am linken Pfosten der Kroaten vorbei (47.).

Im Anschluss sicherte sich das Team von Wörns immer mehr Ballbesitz und setzte sich am kroatischen Strafraum fest. Dzenen Pejcinovic schoß erst nach einer Kombination über die rechte Seite aus etwa sieben Metern über die Latte (64.), nach einem Abschluss aus der Drehung kurz hinter der Strafraumkante links neben das Tor (78.). Knapp zehn Minuten später erhielt der Nachwuchsstürmer vom VfL Wolfsburg eine weitere Chance zum Torerfolg. Nach einem Pass von Kapitän Tom Bischof wurde Kömür im Strafraum von einem kroatischen Verteidiger gefoult. Den folgenden Strafstoß schoß Pejcinovic in die linke untere Ecke, in die jedoch auch der kroatische Torwart abtauchte und den Ball an den Pfosten lenkte (89.). Auch in der restlichen Spielzeit schaffte es die U 19 nicht mehr den Ausgleich zu erzielen.

Für die DFB-Auswahl geht es bereits am Samstag (ab 12.30 Uhr) in Vrbovec gegen Rumänien weiter, ehe am Dienstag zum Gruppenabschluss an gleicher Stelle die Türkei wartet.

[dfb]