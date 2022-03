U 19 unterliegt Finnland und verpasst EM

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat die Qualifikation zur Europameisterschaft in der Slowakei verpasst. Das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf unterlag Gastgeber Finnland in Helsinki 0:1 (0:1) und schloss damit die Gruppe 5 in der zweiten EM-Qualifikationsrunde mit zwei Punkten hinter Gruppensieger Italien (7), Belgien (4) und Finnland (3) auf dem letzten Platz ab. Da Italien das Parallelspiel gegen Belgien 2:0 (2:0) gewann, hätte das deutsche Team auch bei einem Sieg gegen Finnland keine Chance mehr auf das EM-Ticket gehabt. Im Auftaktspiel hatte Deutschland am vergangenen Mittwoch 2:2 (0:1) gegen Italien gespielt, es folgte gegen Belgien am Samstag ebenso ein 2:2 (0:1).

Trainer Wolf hatte seine Startelf im Vergleich zum Belgien-Spiel auf drei Positionen geändert. David Lelle, Tom Rothe und Clemens Riedel rückten in die Startelf. In der Bolt Arena entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der beide Mannschaften den direkten Weg zum Tor suchten. Die deutsche Auswahl störte den finnischen Spielaufbau früh aber kam gegen engagiert verteidigende Gastgeber kaum zu Chancen.

Finnland nutzt erste Chance zum Siegtor

Auf der Gegenseite nutzte Finnland seine erste Möglichkeit: Casper Terho kam am Sechzehner aus zentraler Position zum Abschluss und traf mit einem platzierten Schuss zur frühen Führung (14.). Anton Kade hatte im Anschluss den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte allerdings aus kurzer Distanz am starken Gästekeeper Elmo Henriksson (15.).

Deutschland erhöhte nach der Pause zunehmend den Druck und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest. Doch die Abschlüsse von Igor Matanovic (61.) und Robert Wagner (67., 74.) wurden abgewehrt. Finnland verteidigte bis zum Abpfiff diszipliniert und blieb selbst durch Konter gefährlich. Die beste Möglichkeit in der Schlussphase hatte Kapitän Torben Rhein (82.), doch auch sein Abschluss aus zentraler Position landete in den Armen des finnischen Torhüters.

[dfb]