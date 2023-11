U 19 trifft erneut auf Norwegen

Die deutschen U 19-Junioren treffen im Rahmen ihres Lehrgangs im spanischen Estepona heute (ab 15 Uhr) zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen auf Norwegen - die Partie gegen die Skandinaven ist gleichzeitig der Jahresabschluss der DFB-Junioren. Den ersten Vergleich am Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Christian Wörns 3:1 (2:1) gewonnen. Für die DFB-Junioren trafen Luca Marino, Kapitän Tom Bischof und Laurin Ulrich zum Sieg.

Das ist die deutsche Startelf: Goller - Baum (K), Barthel, Ulrich, Krattenmacher, Suso, Drexler, Di Benedetto, Mahmoud, Lubach, Frees

"Wir wollen auf jeden Fall wieder gewinnen", sagt Chefcoach Wörns. "Es ist der letzte Lehrgang vor den Qualifikationsspielen im März, deswegen soll jeder nochmal eine Chance bekommen und sich zeigen können. Wir haben auch ein paar neue Spieler dabei, die sollen rangeführt werden an das Gefühl in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich kann mir vorstellen, dass wir wie im ersten Spiel gegen Norwegen wieder in der Halbzeit komplett durchwechseln."

Die Testspiele gegen Norwegen dienen der U 19-Nationalmannschaft als Vorbereitung auf die 2. EM-Qualifikationsrunde im März. Für den Lehrgang an der südspanischen Küste hatte Christian Wörns Anfang November 21 Feldspieler und drei Torhüter berufen.