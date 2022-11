U 19 trifft auf Gastgeber Malta

Nach dem gelungenen Auftakt gegen Polen am Mittwoch steht für die U 19-Junioren nun der zweite Auftritt beim Vorbereitungsturnier auf Malta an. Heute (ab 12.30 Uhr) geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier im Gozo Stadium in Xewkija gegen den Gastgeber.

"Polen hatte einen spielerischen Ansatz, Malta wird eine deutlich defensivere Spielweise wählen", verrät DFB-Trainer Guido Streichsbier.

Zum Abschluss trifft die U 19 am Dienstag (ab 18 Uhr) auf Portugal. Die zweite Runde der EM-Qualifikation wird dann in der zweiten Märzhälfte ausgetragen.