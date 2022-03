U 19 trifft auf Belgien: "Wieder Toplevel"

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft steht vor der nächsten schweren Aufgabe auf dem Weg zur EM-Endrunde in der Slowakei. Heute (ab 10 Uhr) heißt der Gegner im Myyrmäki Stadium im finnischen Vantaa Belgien. Weil nur der Gruppensieger das Ticket für die Endrunde löst, wäre der EM-Traum bei einer Niederlage bereits geplatzt. Am ersten Spieltag der 2. EM-Qualifikationsrunde spielte die deutsche Auswahl 2:2 gegen Italien. Belgien sicherte sich durch ein 3:1 gegen Finnland die beste Ausgangsposition in der Gruppe 5.

"Das ist auch wieder Toplevel", sagt DFB-Trainer Hannes Wolf. "Belgien hat, genau wie Italien, viele Spieler, die schon im Profibereich spielen. Sie sind individuell sehr gut. Wir haben die Möglichkeit gehabt, uns das Spiel der Belgier gegen Finnland anzugucken. Daher gehe ich davon aus, dass es ein ähnliches Spiel wird wie gegen Italien".