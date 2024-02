U 19 trennt sich 2:2 von Italien

Die deutschen U 19-Frauen haben sich im zweiten Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers im spanischen La Nucia 2:2 (2:0) von Italien getrennt. Die erste Partie hatte die Mannschaft von Trainer Michael Urbansky gegen die Niederlande 0:3 (0:0) verloren.

"Es ist am Ende ein gerechtes Unentschieden. Wir haben ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, haben das Spiel dann klar bestimmt und verdient geführt", sagte Michael Urbansky. "Zu Beginn der 2. Halbzeit haben uns die Italienerinnen dann ein wenig den Schneid abgekauft und es hat sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten entwickelt. Wir sind mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden und haben einen weiteren Schritt nach vorne gemacht."

Krüger und Brinkmann treffen zur Pausenführung

Melina Krüger vom Hamburger SV (31.) und Karla Brinkmann vom VfL Wolfsburg (41.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung, die die Italienerinnen durch Manuela Sciabica (57.) und Ciada Pellegrino Cimó (84.) wettmachten.

Der aktuelle Lehrgang in Spanien dient auch zur Vorbereitung auf die folgende EM-Qualifikation. In der zweiten EM-Qualifikationsrunde trifft die deutsche Mannschaft auf Rumänien (3. April), Ungarn (6. April) und Schweden (9. April). Die EM findet im Juli in Litauen statt.