U 19 testet gegen die Schweiz

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die EM-Qualifikation im September geht es für die U 19-Nationalmannschaft nun mit Länderspielen gegen die Schweiz und Spanien weiter. Für diese beiden Duelle hat DFB-Trainer Guido Streichsbier 22 Akteure berufen, sieben weitere stehen auf Abruf parat.

"Die beiden Länderspiele gegen Schweiz und Spanien sind für die Jungs und uns eine prima Chance, sich mit zwei Topnationen zu messen", sagt Streichsbier. "Wir nutzen die beiden Begegnungen, um einige neue Spieler kennenzulernen."

Heute (ab 17 Uhr) steigt in Solothurn die Begegnung mit der Schweiz, bevor es am kommenden Dienstag (25. Oktober, ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Pforzheim gegen Spanien geht. Die Partie im Stadion im Brötzinger Tal ist bereits ausverkauft. Das DFB-Team darf sich also auf eine prickelnde Atmosphäre und große Unterstützung von den Rängen freuen. "Wir erwarten eine tolle Kulisse", sagt Streichsbier." Im November reisen die U 19-Männer noch zu einem Vier-Länder-Turnier nach Malta, die 2. EM-Qualifikationsrunde findet Ende März 2023 statt.

[dfb]