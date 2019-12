U 19: Streichsbier will den Gruppensieg

Die U 19-Nationalmannschaft bestreitet heute (ab 20.05 Uhr) gegen Schottland ihr letztes Spiel in der 1. Qualifikationsrunde zur U 19-Europameisterschaft 2020 in Nordirland. Dabei ist die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier nach jeweils einem Sieg gegen Andorra am vergangenen Donnerstag und Belarus am Samstag bereits für die zweite Runde qualifiziert. Gegner Schottland benötigt einen Punkt, um aus eigener Kraft das Ticket für die nächste Runde zu lösen.

Die Startelf: Ramaj - Asta, Jäkel, Ehlers, Kurt - Krauß, Tauer - Dajaku, Samardzic, Schönfelder - Schade.

"Wir machen volle Pulle weiter", kündigt Streichsbier an, der die Gruppe 3 mit einem abschließenden Erfolg gegen Qualifikationsturnier-Gastgeber Schottland gewinnen will. "Wir wollen Gruppensieger werden, damit wir bei der Auslosung in einem guten Topf sind. Ich weiß, dass ich gute Jungs auf dem Platz haben werde, egal wer spielen wird", so Streichsbier weiter. Beim 9:2 gegen Belarus hatte Stürmer Kevin Schade vom SC Freiburg zwischen der 6. und 32. Spielminute einen Hattrick erzielt und somit großen Anteil am deutlichen Sieg der deutschen Auswahl gehabt.

Die zweite Qualifikationsrunde findet im März 2020 statt.