U 19 startet mit Sieg gegen Norwegen

Die deutschen U 19-Junioren sind mit einem Sieg in den Lehrgang im spanischen Estepona gestartet. Gegen Norwegen setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wörns vor 104 Zuschauer*innen 3:1 (2:1) durch.

Bereits zum Halbzeitpfiff lag das DFB-Team 2:1 in Front. Den ersten Treffer erzielte Luca Marino vom SC Freiburg in der 14. Spielminute. In der 31. Spielminute verdoppelte Kapitän Tom Bischof (TSG Hoffenheim) die Führung. Kurz vor der Halbzeit kam Norwegen durch Edvin Austbo (41.) zum Anschlusstreffer. In der Schlussphase legten die DFB-Junioren durch Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart zum Endstand nach (89.).

"Zur Halbzeitpause haben wir verdient 2:1 geführt", sagte Wörns. "Wir hatten sogar zahlreiche Möglichkeiten, um noch mehr Tore zu erzielen. Das Gegentor kassieren wir unnötig nach einem Freistoß der Norweger. Trotzdem haben wir gegen eine tiefstehende norwegische Mannschaft souverän weiter gespielt und konnten mit dem Tor zum 3:1 den Deckel drauf machen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Die Mentalität meiner Mannschaft hat mir besonders gut gefallen. Jeder hat Gas gegeben und alles reingeworfen. Auch spielerisch war das eine gute Vorstellung, wir haben sehr ballsicher agiert. Wenn wir mal den Ball verloren haben, ist jeder direkt ins Gegenpressing gegangen und hat die Läufe nach hinten mitgemacht."

Sechstes Spiel in Folge ungeschlagen

Für das Team von Wörns ist es das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage. Zuletzt ist die U 19 im Oktober dank zweier Siege gegen Kasachstan und Nordmazedonien sowie einem Unentschieden gegen Polen in die 2. EM-Qualifikationsrunde eingezogen.

Bereits am Sonntag (ab 15 Uhr) trifft die U 19 erneut auf Norwegen. Für die Reise an die südspanische Küste hatte Christian Wörns Anfang November 21 Feldspieler und drei Torhüter berufen. Außerdem stehen 23 weitere Akteure auf Abruf.

[dfb]