U 19 startet mit Sieg gegen Andorra

Die deutschen U 19-Junioren haben einen erfolgreichen Auftakt in die 1. Runde der EM-Qualifikation in Schottland gefeiert. Im Firhill Park zu Glasgow setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Guido Streichsbier im ersten Spiel des Miniturniers 3:0 (1:0) gegen Andorra durch. Am Samstag (ab 13 Uhr) geht es in Greenock gegen Belarus, ehe zum Abschluss am 15. Oktober (ab 20.05 Uhr) in Glasgow der Vergleich mit Gastgeber Schottland ansteht.

"Das Spiel war sehr zäh", sagte Streichsbier. "Zu Beginn war schon etwas Nervosität im Spiel, daher hat es ein wenig gedauert, bis es in die richtige Richtung ging. Es war gut, dass wir zu Null gespielt haben und Diant Ramaj den Elfmeter gehalten hat. Ich habe einige positive Dinge gesehen."

Samardzic setzt den Schlusspunkt

Leon Dajaku leitete in der 16. Minute den Sieg ein, danach musste der DFB-Nachwuchs allerdings zunächst eine Schrecksekunde überstehen. Kaan Kurt verursachte in der 22. Minute nach Foul an Eric de las Heras Izquierdo einen umstrittenen Strafstoß. Keeper Diant Ramaj konnte den von Carles Bazán getretenen Elfmeter allerdings parieren.

In der zweiten Halbzeit legte Kapitän Tom Krauß auf Vorarbeit des kurz zuvor eingewechselten Noah Katterbach in der 61. Minute das 2:0 nach. Den Schlusspunkt setzte Lazar Samardzic in der 87. Minute.