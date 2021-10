U 19 startet in Vier-Nationen-Turnier

Nach dem erfolgreichen Restart nach Ende der Corona-Zwangspause mit einem Sieg gegen die Schweiz (1:0) und einem Remis gegen England (1:1) wartet auf die U 19-Junioren beim Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei ab heute der nächste Schritt in der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im November.

DFB-Trainer Hannes Wolf hat 23 Spieler, darunter sechs Debütanten, für die heutige Partie gegen Gastgeber Slowakei (ab 18 Uhr) in Ziar nad Hronom, gegen Portugal am 9. Oktober (ab 16 Uhr) und gegen die Niederlande am 12. Oktober (ab 16 Uhr), jeweils in Banska Bystrica, nominiert. Dazu kommen weitere 16 Akteure, die auf Abruf bereit stehen.

"Wir freuen uns auf die zweite Maßnahme mit diesem Jahrgang mit interessanten Länderspielen auf höchstem Niveau", sagt Wolf, der sein Team auf einem guten Weg sieht: "Wir wollen das wieder so gut machen wie im September gegen die Schweiz und gegen England. Außerdem ist dieses Turnier die Generalprobe im Hinblick auf die EM-Qualifikation in Griechenland."