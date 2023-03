U 19 startet gegen Italien in die EM-Quali

Als Ausrichter gehen die deutschen U 19-Junioren in die zweite Qualifikationsrunde für die EM-Endrunde in Malta (3. bis 16. Juli 2023). Dabei muss die Mannschaft in Bremen gegen Italien heute (ab 12 Uhr), Belgien am Samstag (ab 16 Uhr) und Slowenien am Dienstag (ab 12 Uhr) Platz eins belegen, um die erste EM-Teilnahme seit 2017 klarzumachen.

Guido Streichsbier hat einen 19-köpfigen Kader für das Mini-Turnier nominiert. "Sich in der Eliterunde durchzusetzen, ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer U 19-Nationalspieler", sagt der DFB-Trainer. "Die Jungs, das Trainerteam und das Team um das Team sind bereit dafür."

Tickets für die drei Partien in Bremen gibt es im DFB-Ticketportal.