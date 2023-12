U 19 spielt gegen Türkei, Kroatien und Rumänien um EM-Teilnahme

Die deutschen U 19-Junioren treffen in der zweiten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2024 in Nordirland (15. bis 28. Juli 2024) auf die Türkei, Kroatien und Rumänien. Das ergab die Auslosung am heutigen Donnerstag in der UEFA-Zentrale in Nyon. Die Partien werden zwischen dem 17. und 27. März 2024 ausgetragen, Gastgeber ist Kroatien. Nur die Gewinner der sieben Gruppen qualifizieren sich für die EM-Endrunde, die zugleich als Qualifikation für die U 20-WM 2025 gilt.

Der von Chefcoach Christian Wörns betreute DFB-Nachwuchs hatte sich im Oktober nach Siegen gegen Nordmazedonien und Kasachstan und einem Remis gegen Polen als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert.