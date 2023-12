U 19 spielt gegen Schweden, Ungarn und Rumänien um EM-Teilnahme

Die deutschen U 19-Frauen treffen in Gruppe 7 der zweiten Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft 2024 in Litauen (14. bis 27. Juli) auf Schweden, Ungarn und Rumänien. Das ergab die Auslosung heute in der UEFA-Zentrale in Nyon. Ungarn ist Gastegber des Miniturniers, das zwischen dem 3. und 9. April 2024 ausgetragen wird.

Nur die Gewinner der sieben Gruppen qualifizieren sich neben Gastgeber Litauen für die EM-Endrunde

Die DFB-Auswahl hatte sich in der ersten Runde nach Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert.

