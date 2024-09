U 19 siegt im Klassiker gegen England

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat nach dem 1:2 gegen Italien zum Auftakt ihr zweites Saisonspiel im kroatischen Koprivnica gegen die Auswahl Englands 3:2 (1:0) gewonnen. Die Mannschaft von DFB-Trainer Hanno Balitsch ging durch Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim in der ersten Hälfte in Führung (19.). Ethan Nwaneri glich nach der Pause aus (59.), ehe Said El Mala von Viktoria Köln einen Doppelpack schnürte (79., 83.). Tyler Dibling verkürzte kurz darauf (84.).

"Ich bin mit dem Auftritt der Mannschaft sehr zufrieden, weil es eine gute Antwort auf das Italien-Spiel war", sagte Hanno Balitsch. "Wir waren fokussierter, mutiger und zwingender. Auch nach dem 1:1 haben die Spieler eine tolle Reaktion gezeigt."

Die Engländer übernahmen nach einer kurzen Abtastphase das Spielkommando, kamen aber zunächst nicht zu klaren Abschlüssen. Mitten in die Drangphase der "Three Lions" saß der erste Konter: Paris Brunner legte im Strafraum quer und Moerstedt nutzte ein Missverständnis in der englischen Abwehr zum Abstauber zum 1:0. Moerstedt prüfte Englands Keeper Tommy Setford wenig später mit einem platzierten Flachschuss (21.).

Brunner sorgt für Gefahr

Auch danach hatten die Engländer mehr Ballbesitz, zwingender war aber der DFB-Nachwuchs wie beim Fernschuss von Almugera Kabar (30.). Die Briten drängten weiter, doch die deutsche Abwehr um Torhüter Konstantin Heide stand meist sicher.

Die zweite Halbzeit startete gleich mit der ersten deutschen Chance, Brunner zielte aber nach Solo etwas zu hoch (47.). Das Spiel wogte jetzt hin und her, gefährlicher war aber weiter das deutsche Team, vor allem Brunner stellte die Engländer mit seinen Dribblings ein ums andere Mal vor Probleme. Auf der Gegenseite musste Timo Schlieck, zur Pause für Heide ins Tor gekommen, bei einem Schlenzer von Nwaneri sein ganzes Können aufbieten (53.).

Joker El Mala mit Doppelpack

Kurz darauf verfehlte Nwaneri das Tor per Freistoß nur hauchzart (55.), machte es in seinem dritten Versuch aus halbrechter Position aber besser. Die Antwort des DFB-Nachwuchs hätte fast sofort Charles Herrmann gegeben, verfehlte das englische Gehäuse aus 16 Metern aber knapp (61.). Und auch Moerstedt scheiterte nach feiner Ballannahme nur knapp an der erneuten Führung (71.).

Die gelang dann El Mala, der gedankenschnell einen Abpraller unter die Latte jagte und auch vier Minuten später per Abstauber nachlegte. Der Flachschuss Diblings gleich nach Wiederbeginn läutete eine letzte englischer Druckphase ein, die aber ohne Folgen blieb.

[dfb]