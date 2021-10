U 19 siegt auch gegen Portugal

Zweiter Sieg im zweiten Spiel: Die deutschen U 19-Junioren haben auch ihr zweites Spiel des Vier-Nationen-Turniers in Zlate Moravce gewonnen. Nach dem deutlichen 6:1-Auftaktsieg gegen Gastgeber Slowakei gewann das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf 2:1 (1:0) gegen Portugal und führt die Tabelle weiterhin vor der Niederlande, die am Abend auf die Slowakei trifft, an. Zum Abschluss des Turniers, das als Generalprobe für die EM-Qualifikation im November gilt, geht es am Dienstag (ab 16 Uhr) gegen die niederländische Auswahl.

Trainer Wolf hatte seine Startelf im Vergleich zum ersten Spiel gegen die Slowakei wie bereits im Vorfeld angekündigt auf allen Positionen durchgewechselt. Ben Bobzien vom 1. FSV Mainz 05 leitete mit seinem Treffer in der 16. Minute den Sieg ein. Mesut Kesik (Hertha BSC) erhöhte nach der Pause (53.) auf 2:0. Zum Ende wurde es dann aber doch noch einmal spannend, der eingewechselte Joao Neves (74.) verkürzte auf 1:2.

[dfb]