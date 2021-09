U 19 nach 2:1 gegen Belgien Gruppensieger

Die deutschen U 19-Frauen haben die erste EM-Qualifikationsrunde in Russland mit einem 2:1 (2:1) gegen Belgien beendet - und sich mit sieben Punkten den Gruppensieg vor den Belgierinnen (6), Russland (4) und Slowenien (0) gesichert.

Nach einer vorsichtigen Anfangsphase beider Teams übernahm die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter mehr und mehr die Kontrolle und erarbeitete sich schon in der siebten Minute den Führungstreffer. Mia Büchele bediente bei einer Freistoßvariante die komplett freistehende Carlotta Wamser, die überlegt mit langem Bein einschob. Nina Zimmer (17.) und Wamser (18., 24.) hatten aus der Distanz weitere Abschlüsse, ehe Cora Zicai einen schönen Angriff mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck zum 2:0 krönte (25.).

In die Dominanz des DFB-Nachwuchses fiel dann nach einem Konter der belgische Anschlusstreffer durch Rania Boutiebi (33.), der den Belgierinnen deutlich Auftrieb verschaffte. Die Partie wurde danach ausgeglichener, ohne dass eine der beiden Mannschaften sich noch klare Torchancen erspielen konnten. In der 77. Minute jubelte Zicai über das vermeintliche 3:1, das aber wegen Abseitsposition der Torschützin aberkannt wurde. Am Ende spielte das keine Rolle - die deutsche U 19 holte sich den Dreier und Gruppensieg.