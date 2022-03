U 19 mit umkämpftem Remis gegen Italien

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat den Auftaktsieg in der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Finnland knapp verpasst. Nach Halbzeitführung trennte sich das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf 2:2 (1:0) von starken Italienern.

Igor Matanovic vom FC St. Pauli hatte Deutschland in Führung gebracht (29.), in nur fünf Minuten drehte Italien durch die Treffer von Fabio Miretti (78.) und Degnand Wilfried Gnonto (83.) die Partie. Doch Deutschland zeigte Moral und kam durch ein sehenswertes Freistoßtor von Kapitän Thorben Rhein noch zum Ausgleich (88.).

Matanovic glückt Führungstreffer

Das Ticket zur EM-Endrunde in der Slowakei vom 18. Juni bis 1. Juli löst nur der Gruppensieger des Miniturniers, bei dem Deutschland in den beiden nächsten Partien am Samstag (ab 10 Uhr) auf Belgien und am kommenden Dienstag (ab 16.30 Uhr) auf Finnland trifft.

Der erste Durchgang im Myyrmäki Stadium vor den Toren Helsinkis verlief ausgeglichen. Beide Teams spielten aus einer sicheren Defensive heraus. Matanovic nutzte in der 29. Minute eine der wenigen Lücken in der italienischen Abwehr zur deutschen Führung. In der Folge drängte die Azzurrini auf den Ausgleich, doch die DFB-Defensive um Keeper Jonas Urbig vom 1. FC Köln hielt dem Druck stand.

Eine gute Doppelchance für Deutschland ergab sich kurz nach Beginn der zweiten Hälfte. Zunächst vergab Bayern Münchens Rhein eine gute Freistoßgelegenheit von der Strafraumgrenze (53.), eine Minute später parierte Italiens Torwart Sebastiano Desplanches gegen eine satten Schuss des Münchners Armindo Sieb glänzend (54.).

Rhein verwandelt Freistoß sehenswert

Nun erhöhte Italien den Druck wieder, das deutsche Team stand tief und kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Nach einer Standard traf Miretti im Strafraum freistehend zum Ausgleich, Urbig war chancenlos. Den nächsten Angriff schlossen die Italiener durch Gnonto eiskalt zur Führung ab.

Das Spiel war gedreht, "kämpfen, alle", hallte es durch das Stadion. Und der deutsche Nachwuchs kämpfte. Rhein stand nach einem Foul in etwa 17 Metern Entfernung zum Tor zum Freistoß bereit, zielte genau und zirkelte den Ball unhaltbar zum viel umjubelten Ausgleich in den Winkel.

[dfb]