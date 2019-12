U 19 mit Remis gegen Nordirland

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat dank eines Last-Minute-Treffers ein Remis gegen Nordirland gerettet. Gegen die Gastgeber des Vier-Nationen-Turniers stand in Lurgan am Ende ein 1:1 (0:0). Damit schloss das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier das Turnier mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage ab. Nordirland ging durch ein Eigentor von Sebastian Müller (56.) in Führung, ehe Lenn Jastremski in der Nachspielzeit (90.+6) noch ausglich.

"Wir hatten viele klare Torchancen, die wir verwerten müssen", sagte Streichsbier. "Die Nordiren haben dagegen einen Querschläger, der zu einem unglücklichen Eigentor von uns führt. Unsere drei Gegner hatten kaum Chancen, wir haben wenig zugelassen. Vier Punkte unter dem Strich sind für die gute Defensivleistung der Mannschaft zu wenig. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass wir aus unseren vielen Chancen mehr Tore machen. Da müssen wir kaltschnäuziger werden. Dann kann es eine gute Sache für uns werden."

Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Portugal am Mittwoch mussten sich die deutschen Nachwuchskicker am Freitag gegen Norwegen nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit 1:2 geschlagen geben. Der nächste Lehrgang steht Anfang März 2020 an. Dann versammelt Streichsbier seine Spieler in Herzogenaurach und stimmt sie auf die 2. EM-Qualifikationsrunde vom 23. bis 31. März ein.

[dfb]