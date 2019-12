U 19 mit Last-Minute-Sieg gegen Portugal

Die deutschen U 19-Junioren haben zum Auftakt des Vier-Nationen-Turnieres in Nordirland 2:1 (0:0) gegen Vizeeuropameister Portugal gewonnen. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier glich in der Schlussphase zunächst einen 0:1-Rückstand aus, ehe Dominic Schmidt in der Nachspielzeit noch zum Sieg traf. Schon am Freitag (ab 15 Uhr) geht es im Shamrock Park in Portadown weiter gegen Norwegen und zum Abschluss des UEFA-Wettbewerbs am Montag (ab 20.30 Uhr) im Mourneview Park in Lurgan gegen Gastgeber Nordirland.

"Es war ein Spiel mit wenigen Torchancen", sagte Streichsbier. "Wir haben wenig zugelassen und sind dann durch einen fragwürdigen Elfmeter in Rückstand geraten. Ich bin stolz, dass sich mein Team dadurch nicht aus dem Konzept bringen ließ. Dass wir dann durch zwei Standardsituationen noch einmal so zurückkommen, spricht für die Moral und den Geist der Mannschaft."

In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer im Showgrounds in Ballymena keine Tore zu sehen. Nach der Pause ging dann die portugiesische Auswahl durch einen Elfmeter von Goncalo Ramos in Führung (67.). Die DFB-Auswahl steckte aber nicht auf und kam durch Lenn Jastremski im Anschluss an eine Ecke zum Ausgleich (83.). Als alles schon nach einem Unentschieden aussah, traf Debütant Dominic Schmidt nach einem Freistoß mit der letzten Chance noch zum umjubelten 2:1 (90.+3).

[dfb]