U 19 misst sich mit Portugal

Drei Tage nach dem 6:1 (2:0) zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in der Slowakei trifft die U 19 heute (ab 16 Uhr) in Banska Bystrica auf Portugal, das sein erstes Turnierspiel gegen die Niederlande 1:3 (1:2) verloren hatte. Bei der Generalprobe für die EM-Qualifikation im November geht es für das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf zum Abschluss am Dienstag (ab 16 Uhr) an gleicher Stelle gegen die Niederlande.

"Wir werden gegen Portugal ordentlich durchmischen und das Beste herausholen. Wir haben zwei Mannschaften dabei", sagt Wolf vor dem Duell mit den Iberern. "Wir haben mehr als elf gute Spieler in diesem Jahrgang".