U 19-Meisterschaft: Wer folgt auf Mainz?

Nach dem Finale um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist vor der Endrunde um die nationale U 19-Krone. Nach dem Abschluss der regulären Saison in der A-Junioren-Bundesliga steigen in dieser Woche die Halbfinalspiele. West-Staffelsieger und U 17-Meister Borussia Dortmund könnte dabei seit der Einführung der Junioren-Bundesligen der erste Klub sein, der in beiden Altersklassen den Titel holt.

Der Halbfinalgegner des aktuellen deutschen Vizemeisters BVB heißt einmal mehr Hertha BSC, Gewinner der Staffel Nord/Nordost. Für Süd/Südwest-Champion TSG Hoffenheim ist noch das historische Double möglich, während der West-Tabellenzweite Borussia Mönchengladbach die erste Meisterschaft seiner Vereinsgeschichte einfahren könnte.

Sky und WOW zeigen alle Endrundenspiele live. Im Stream auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf dem YouTube Channel des Senders sind die Partien auch für alle frei empfangbar. Gesucht wird in der letzten Spielzeit in der bisherigen Ligastruktur der Nachfolger des 1. FSV Mainz 05. Zur kommenden Spielzeit startet die neue DFB-Nachwuchsliga. DFB.de mit einem Überblick.

Nord/Nordost: Hertha BSC erneut Staffelsieger

Die U 19 von Hertha BSC hat das Endrunden-Triple perfekt gemacht. Die Berliner können sich zum dritten Mal nacheinander als Sieger der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga Hoffnungen auf den nationalen Meistertitel machen. Bereits nach dem 25. und damit vorletzten Ligaspiel gegen den VfL Osnabrück (2:1) war das Team von Trainer Oliver Reiß nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Dabei drehten die Berliner einen zwischenzeitlichen Rückstand.

"Es war ein Mentalitätssieg gegen einen Gegner, der deutlich besser ist, als seine Platzierung aussagt", meinte Reiß. "Im zweiten Abschnitt hat vor allem das Verteidigen an Gewicht gewonnen, wir haben uns das Ergebnis am Ende auch erkämpft. Insgesamt sind wir sehr froh über den Staffelsieg. Das Halbfinale bescherte uns nun zwei weitere Highlights, an denen die Jungs wachsen können, die wir aber auch genießen wollen."

Das Gefühl, in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft zu stehen, kennt ein Teil des Kaders bereits. Mit Oliver Reiß an der Seitenlinie hatte in der Saison 2021/2022 bereits die U 17 das Halbfinale erreicht. Dort war allerdings gegen den VfB Stuttgart (0:1 und 1:2) Endstation. Die U 19 schied im Vorjahr gegen Borussia Dortmund (0:4 und 1:0) aus.

West: Gladbach fängt Leverkusen noch ab

Aus dem Westen mischt einmal mehr Borussia Dortmund in der Endrunde mit. Der BVB steht schon zum siebten Mal in Serie im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Die fünfte Staffelmeisterschaft in diesem Zeitraum war dabei besonders deutlich. Die Dortmunder kamen mit 17(!) Punkten Vorsprung ins Ziel. Zum dritten Rang betrug der Abstand sogar 22 Zähler. Eine von nur zwei Niederlagen kassierte das Team von Trainer Mike Tullberg im Saisonfinale beim SC Paderborn 07 (1:2). "Es ging darum, kurz vor der Endrunde keine Verletzungen zu riskieren und jenen Jungs Spielpraxis zu geben, die sonst nicht so häufig zum Einsatz kommen", erklärte Tullberg.

Mit dem Halbfinalhinspiel am Donnerstag (ab 18.30 Uhr, live bei Sky) auf dem BVB-Trainingsgelände im Stadtteil Brackel trifft Borussia Dortmund bereits zum dritten Mal nacheinander in der Endrunde auf Hertha BSC. 2022 hatte sich der BVB im Endspiel 2:1 durchgesetzt. Im vergangenen Jahr zogen die Dortmunder (4:0 und 0:1) in das Finale gegen den späteren Meister 1. FSV Mainz 05 (2:4 nach Verlängerung) ein. Das zweite Aufeinandertreffen zwischen Nord/Nordost- und West-Staffelsieger im aktuellen Halbfinale steigt am Pfingstmontag (ab 11 Uhr) im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Im Rennen um den zweiten Endrundenplatz im Westen ging es deutlich enger zu. Lange Zeit sah es danach aus, als würde nach der U 17 auch die U 19 von Bayer 04 Leverkusen in die Endrunde der vier besten Teams ihrer Altersklasse einziehen. Dann kassierte der Nachwuchs des Deutschen Meisters allerdings vier Niederlagen aus den abschließenden sechs Begegnungen - darunter auch am vorletzten Spieltag das 1:2 im direkten Duell bei Borussia Mönchengladbach, mit dem die "Fohlen" in der Tabelle vorbeizogen. Erst eine Woche zuvor hatte Gladbach mit dem FC Schalke 04 (3:0) schon einmal gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen. Durch ein 6:0 beim Wuppertaler SV ließ das Team von Trainer Oliver Kirch zum Saisonfinale nichts mehr anbrennen. "Die zurückliegenden Wochen waren unglaublich", so Ex-Bundesligaprofi Kirch, der mit seinem Team nun auf den erstmaligen Gewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft für die Gladbacher "Fohlen" hoffen kann. "Wir hatten in der Saison immer wieder schlechtere Phasen dabei und haben uns am Ende zurückgekämpft. Jeder Spieler, der in dieser Saison dabei war, hat das verdient. Ich bin stolz auf mein Team."

Süd/Südwest: Double für Hoffenheim möglich

Eine ganz besondere Saison könnte die U 19 der TSG Hoffenheim hinlegen. Nachdem das Team von Trainer Tobias Nubbemeyer bereits Mitte März durch ein 2:1 beim 1. FSV Mainz 05 den Einzug in das Finale um den DFB-Pokal der Junioren (Freitag, 24. Mai, ab 18 Uhr in Potsdam gegen den Rekordsieger SC Freiburg) perfekt gemacht hatte, folgte schon Ende April durch das 6:1 im drittletzten Saisonspiel beim FC Augsburg der Titelgewinn in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga.

Sollte die TSG das Pokalfinale für sich entscheiden und auch in der Meisterschaftsendrunde den Titel holen, dann wären die Hoffenheimer der erste Klub überhaupt, dem das Double im U 19-Bereich gelingt. Zuletzt kam Borussia Dortmund in der Saison 2021/2022 diesem Meilenstein besonders nahe. Im Pokalfinale hatte allerdings der BVB gegen den VfB Stuttgart 1:3 das Nachsehen. Zumindest sprang neun Tage später gegen Hertha BSC (2:1) der Gewinn der Deutschen Meisterschaft heraus.

Im Halbfinalhinspiel muss die TSG Hoffenheim am Mittwoch (ab 18.30 Uhr) zunächst auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park in Mönchengladbach antreten. Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt dann am Pfingstsonntag, 19. Mai (ab 11 Uhr), wenn die TSG den West-Vizemeister im Sinsheimer Dietmar-Hopp-Stadion empfängt. Die TSG Hoffenheim geht die Endrunde mit Selbstvertrauen an. Schließlich gelangen auch nach der feststehenden Halbfinalqualifikation weitere Siege gegen den VfB Stuttgart (3:2) und bei Titelverteidiger 1. FSV Mainz 05 (3:2). "Die Jungs haben über die gesamte Saison die Spannung hochgehalten und sind auch mit Widerständen sehr gut umgegangen", lobt Trainer Tobias Nubbemeyer.

Finalisten werden im Pokalsystem ermittelt

Das Halbfinale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft wird im Pokalsystem mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das heißt: Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, so wird dieser im Anschluss an das Rückspiel ohne Verlängerung sofort durch Elfmeterschießen ermittelt. Die Auswärtstor-Regelung kommt nicht zur Anwendung.

Im Endspiel genießt der Sieger des Duells zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC Heimrecht - und trifft auf den Gewinner der zweiten Halbfinalpaarung zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim.

Sollte das für Sonntag, 2. Mai, (ab 13 Uhr, ebenfalls live bei Sky) angesetzte Finale nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden enden, so erfolgt eine Verlängerung (zweimal 15 Minuten). Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch ein Elfmeterschießen herbeigeführt.

[mspw]