U 19-Kapitän Tom Bischof: "Wir ergänzen uns sehr gut"

Mit zwei Siegen ist die deutsche U 19-Nationalmannschaft perfekt in die EM-Qualifikation gestartet. Nach dem 6:0-Auftaktsieg gegen Kasachstan gelang es dem Team von Trainer Christian Wörns, mit einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien die Tabellenführung zu verteidigen. Besonderen Anteil am Erfolg hatte mit zwei Toren und einer Vorlage Kapitän Tom Bischof. Im DFB.de-Interview spricht der Hoffenheimer Offensivspieler über den gelungenen Start in die EM-Qualifikation, seine Rolle als Kapitän und seine Erfahrungen im jungen Alter.

DFB.de: Tom, herzlichen Glückwunsch zu den beiden Siegen zum Auftakt der EM-Qualifikation. Wie fällt dein Fazit zum Spiel gegen Nordmazedonien aus?

Tom Bischof: In die erste Halbzeit sind wir schwer reingekommen, weil der Gegner sehr tief stand. Wir haben nicht den schnellsten Fußball gespielt und die Lücken nicht gefunden, wie wir wollten. Nach der Umstellung in der Halbzeitpause haben wir dann im zweiten Durchgang einen besseren Fußball gespielt. Wir haben mehr Tiefenlaufwege eingebaut, Räume gefunden und schneller nach vorne gespielt. So haben wir uns am Ende mit drei Toren und dem Sieg belohnt.

DFB.de: Nun steht das nächste Spiel gegen Polen an. Wie bereitet ihr euch darauf vor?

Bischof: Wir werden uns genauso vorbereiten wie auf die vergangenen zwei Spiele. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und Erster werden. Gestern stand Regeneration und Spielerersatztraining auf dem Programm. Heute werden wir uns im Abschlusstraining taktisch auf das nächste Spiel vorbereiten. Im Anschluss bereiten wir das Nordmazedonien Spiel nach und informieren uns über den Gastgeber Polen.

DFB.de: Als Kapitän übernimmst Du bereits in jungen Jahren schon Verantwortung für die Mannschaft. Wie versuchst Du, deine Mitspieler zu unterstützen?

Bischof: Durch meine Erfahrung im Profibereich bekomme ich immer wieder mit, wie auf dem Platz gecoacht wird und ich versuche, das auch hier mit reinzubringen. Wir sind als Team richtig gut zusammengewachsen und haben viele Jungs, die Verantwortung übernehmen. Auf dem Platz ergänzen wir uns gegenseitig schon sehr gut.

DFB.de: Du gehörst mittlerweile fest zum Profikader der TSG 1899 Hoffenheim und spielst regelmäßig in der Bundesliga. Wie wichtig sind diese Erfahrungen für einen jungen Spieler?

Bischof: Sehr wichtig, weil zum Beispiel die Körperlichkeit nochmal anders ist. Es hilft mir jetzt bei der U 19-Nationalmannschaft, Situationen besser zu erkennen und schnell zu wissen, wo ich den nächsten Ball hinspiele. Und, wie schon erwähnt, merke ich, wie sich die Spieler untereinander coachen. Das hilft mir extrem weiter.

