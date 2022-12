Finalturnier in Belgien: Die EM-Trophäe der U 19-Juniorinnen wird im Juli vergeben

U 19 in EM-Qualifikation gegen Norwegen, Irland und Kroatien

Die U 19-Frauen spielen in Gruppe 1 der zweiten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 in Belgien (18. bis 30. Juli 2023) gegen Gastgeber Norwegen, Irland und Kroatien. Die Spiele werden in einem Mini-Turnier zwischen dem 3. und 12. April 2023 ausgetragen.

Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich neben Gastgeber Belgien für die EM-Endrunde, die Gruppenletzten steigen jeweils in die Liga B ab.

Alle Gruppen der Liga A

Gruppe 1: Norwegen, Deutschland, Irland, Kroatien

Gruppe 2: Serbien, Polen, Schweiz, Tschechien

Gruppe 3: Frankreich, Portugal, Ungarn, Rumänien

Gruppe 4: Spanien, England, Slowenien, Belarus

Gruppe 5: Dänemark, Schweden, Ukraine, Island

Gruppe 6: Österreich, Italien, Griechenland, Bosnien und Herzegowina

Gruppe 7: Niederlande, Finnland, Belgien, Bulgarien

