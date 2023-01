U 19 in EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien und Kosovo

Nach ihren beiden ersten Länderspielen Anfang Januar trifft die U 19-Futsal-Nationalmannschaft in der Vorrunde der EM-Qualifikation in dieser Woche auf Nordmazedonien und den Kosovo. Beide Spiele finden in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje statt. Für das Team von Cheftrainer Daniel Gerlach geht es am Donnerstag (ab 17 Uhr) zunächst gegen die Gastgeber, ehe am Freitag (ab 17 Uhr) das Duell mit dem Kosovo ansteht. Die Spiele sind auf dem YouTube-Kanal des nordmazedonischen Verbandes im Livestream zu sehen.

"Wir blicken diesen Spielen mit großer Vorfreude entgegen", sagt Daniel Gerlach. "Mit Nordmazedonien und dem Kosovo erwarte ich zwei eher tiefstehende Gegner, die vor allem in der Defensive und im Umschaltspiel ihre Stärken haben. Wir werden unsere Spieler auf unterschiedliche Szenarien vorbereiten."

"Kleinigkeiten können über das Weiterkommen entscheiden"

In die Hauptrunde der EM-Qualifikation, die zwischen dem 21. und 26. März ausgespielt wird, zieht lediglich der Erste aus der Vorrunden-Dreiergruppe ein. "Da können Kleinigkeiten über das Weiterkommen entscheiden - jedes Tor wird enorm wichtig sein und kann am Ende den Unterschied ausmachen", so Gerlach. "Wenn wir an unsere Leistung aus unserem ersten Länderspiel gegen Litauen anknüpfen können und auch mental sowie körperlich voll da sind, haben wir alle Chancen, die Vorrunde positiv abzuschließen." Die EM-Endrunde, an der acht Nationen teilnehmen werden, findet im September im kroatischen Poreč statt.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften sowie die Futsal-Bundesliga finden sich auf DFB.de und dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]