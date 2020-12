U 19 in EM-Qualifikation gegen Griechenland, Russland, Färöer

Nach der Corona-bedingten Absage der U 19-Europameisterschaft 2020 wurden heute in der UEFA-Zentrale in Nyon die Gruppen für die erste Qualifikationsrunde der U 19-EM 2022 ausgelost. Dabei trifft die deutsche U 19-Nationalmannschaft auf Russland, Griechenland und die Färöer-Inseln.

U 18-Trainer Hannes Wolf, der ab Sommer 2021 die U 19-Nationalmannschaft übernimmt, sagt: "Zunächst wünschen wir uns und vor allem unseren jungen Spielern, dass der Nachwuchsfußball in Deutschland bald wieder regelmäßig stattfinden kann und wir uns dann bestmöglich auf die EM-Qualifikation vorbereiten können. Mit Russland, Griechenland und den Färöer-Inseln warten interessante Gegner auf uns, gegen die wir uns natürlich durchsetzen wollen."

Während die Slowakei als Gastgeber automatisch für die Endrunde im Sommer 2022 qualifiziert ist und Portugal als bestgesetzte Mannschaft ein Freilos für die EM-Qualifikation im Frühling 2022 erhält, starten die restlichen 52 Teilnehmer in den gelosten Vierergruppen, die in Form von Miniturnieren ausgetragen werden und im Herbst nächsten Jahres stattfinden. Der Gastgeber für das Miniturnier in der jeweiligen Gruppe wird bis zum 22. Januar 2021 festgelegt. Die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe und der Drittplatzierte mit der besten Bilanz gegen die beiden erstplatzierten Teams ziehen in die zweite Qualifikationsrunde ein, zu der auch Portugal hinzustoßen wird.