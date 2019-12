U 19 in 2. EM-Qualirunde gegen Österreich, Wales und Serbien

Knifflige Aufgaben für die DFB-Junioren: Die deutsche U 19-Nationalmannschaft (Jahrgang 2001) trifft in der zweiten EM-Qualifikationsrunde im kommenden Frühjahr in Gruppe 1 auf Österreich, Wales und Serbien. Das hat die Auslosung am heutigen Dienstag in der UEFA-Zentrale in Nyon ergeben. Nur die jeweiligen Sieger der sieben Gruppen lösen das Ticket für die U 19-EURO 2020, die vom 19. Juli bis 1. August in Nordirland stattfinden wird. Der Gastgeber ist automatisch qualifiziert.

"Wir haben mit Serbien, Wales und Österreich eine sehr interessante und relativ ausgeglichene Gruppe zugelost bekommen, in der jedes Team seine Chance suchen wird", sagt Guido Streichsbier, DFB-Trainer der U 19-Nationalmannschaft. "Da bei der EM-Quali nur der jeweilige Gruppenerste das EM-Ticket löst, müssen wir die anderen Mannschaften zu Fehlern zwingen. Es wird darauf ankommen, in jedem Spiel maximale Bereitschaft und volle Konzentration auf den Rasen zu bringen. Mit dem heutigen Tag können unsere Vorbereitungen auf die entscheidende Quali-Runde im März konkreter werden."

Nur der Gruppensieg zählt

Die Spiele der Gruppe 1 werden vom 23. bis 31. März 2020 in Wales ausgetragen. Das DFB-Team trifft dort zunächst am 25. März auf Gastgeber Wales. Am 2. Spieltag wartet Nachbarland Österreich und zum Abschluss geht es am 31. März gegen Serbien. Um das EM-Ticket zu lösen, muss die U 19 am Ende den ersten Platz in Gruppe 1 belegen. Denn nur die sieben Gruppensieger nehmen an der Europameisterschaft teil. Diese dient derweil als europäische Qualifikation für die U 20-Weltmeisterschaft 2021 in Indonesien.

In der ersten Runde hatte sich das Team von DFB-Trainer Streichsbier im Oktober mit Siegen gegen Andorra und Belarus sowie einer Niederlage gegen Gruppensieger Schottland für das im März 20202 stattfindende Miniturnier qualifiziert.

Auch erste Runde für EM-Qualifikation 2020/2021 ausgelost

Schottland, Schweiz und Luxemburg: So lauten die Gegner der deutschen U 19 (Jahrgang 2002) in der ersten Qualifikationsrunde auf dem Weg zur Europameisterschaft im Sommer 2021 in Rumänien, die ebenfalls am heutigen Dienstag ausgelost worden ist.

Ausrichter der vom 9. bis 17. November stattfindenden Runde ist die Schweiz. Die deutsche Auswahl spielt dort am 11. November gegen Luxemburg, am 14. November gegen Gastgeber Schweiz und am 17. November gegen Schottland.

Sollte die deutsche Mannschaft entweder Gruppensieger oder -zweiter werden, erreicht das Team die zweite Qualifikationsrunde, für die das topgesetzte Portugal mit einem Freilos bereits qualifiziert ist. Zudem nimmt der beste Dritte mit der besten Bilanz gegen die beiden topplatzierten Teams an Runde zwei teil.

[dfb]