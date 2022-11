U 19 holt Turniersieg in der Nachspielzeit

Die deutschen U 19-Junioren haben eine Niederlage ihrem letzten Länderspiel des Jahres in der Nachspielzeit noch abgewendet und den Gesamterfolg beim Vier-Länder-Turnier auf Malta eingefahren. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier kam im inoffiziellen Endspiel der beiden bis dato ausschließlich siegreichen Mannschaften in Attard gegen Portugal zu einem 2:2 (0:1). Aufgrund der besseren Tordifferenz reichte der deutschen Mannschaft bereits ein Unentschieden.

"Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau mit zwei starken Offensivreihen. Nach dem Rückstand haben wir etwas Zeit gebraucht. Dann haben wir es gegen einen Gegner auf allerhöchsten Niveau eigentlich ganz gut gemacht, jedoch hat vor dem Tor die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Der späte Ausgleich war verdient", sagte Streichsbier, der auch ein positives Turnierfazit zog. "Wir wollten das Turnier gewinnen, das haben wir geschafft. Wir haben insgesamt zwölf Tore geschossen. Die Jungs haben noch ein paar Hausaufgaben zu machen, aber ich bin sehr zufrieden."

Ullrich trifft in der Nachspielzeit

Muhammed Damar hatte die frühe portugiesische Führung durch Miguel Fale (3.) in der 50. Minute per Elfmeter ausgeglichen. Joao Neves brachte Portugal zwar erneut auf die Siegerstraße (65.), doch Lukas Ullrich gelang in der Nachspielzeit das umjubelte deutsche Tor zum 2:2-Endstand (90.+2). Nach einer Gelb-Roten Karte für Goncalo Esteves (87.) mussten die Portugiesen die Partie zu zehnt zu Ende bringen.

Das deutsche Team war am vergangenen Mittwoch mit einem 3:0 gegen Polen in die Testspielreihe gestartet, am Samstag folgte ein 7:0 gegen Gastgeber Malta. Das Turnier gilt der Vorbereitung auf die zweite EM-Qualifikationsrunde in der zweiten Märzhälfte.

