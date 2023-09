Kapitän und Torschütze: Tom Bischof bringt die DFB-Auswahl in Führung

U 19 holt Kantersieg gegen die Schweiz

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihr zweites Testspiel im Rahmen des Lehrgangs in Spanien eindrucksvoll gewonnen. Gegen die Schweiz setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns in Oliva Nova mit 6:1 (3:0) durch. Bereits nach 20 Minuten führte die DFB-Auswahl durch Tore von Kapitän Tom Bischof (14. Minute), Dzenan Pejcinovic (17.) und Mert Kömür (20.) mit 3:0.

"Wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen, bereits nach 20 Minuten haben wir 3:0 geführt", sagte Wörns. "Danach war es durch die hohen Temperatur trotzdem echt schwer. Meine Jungs haben sich bei den tropischen Temperaturen durchgebissen und immer weiter gekämpft. Ich freue mich über den Sieg, gerade unter diesen Bedingungen."

Nach dem Halbzeitpfiff trafen Maurice Krautenmacher (47.), Leon Opitz (69.) und erneut Krautenmacher (71.) für die U 19, für die Eidgenossen war lediglich Labinot Bajrami per Elfmeter (56.) erfolgreich.

"Siege sind das Wichtigste"

Die Länderspiele in Spanien gegen England (1:0) und die Schweiz nutzten die U 19-Junioren als Vorbereitung auf die im Oktober beginnende EM-Qualifikation. Auch aus diesem Grund wechselte Wörns in der Halbzeit bis auf einen Spieler die komplette Elf aus: "Wir wollten jeden Einzelnen der Jungs sehen - und wie sich auf dem Feld in ein laufendes Spiel einbringen."

Der DFB-Trainer weiter: "Siege sind das Wichtigste, daraus zieht man sich das Selbstvertrauen. Trotzdem, und das wissen wir, sind Qualifikationsspiele etwas ganz anderes als Testspiele."

In der ersten Runde der Qualifikation für die EM 2024 in Nordirland bekommt es die deutsche U 19 vom 11. bis 18. Oktober mit Kasachstan, Nordmazedonien und Gastgeber Polen zu tun. Dort qualifizieren sich der Gruppensieger und -zweite sicher für die zweite Runde, hinzu kommen die drei besten Drittplatzierten aus den insgesamt 13 Gruppen.

[dfb]