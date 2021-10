U 19 gewinnt Vier-Nationen-Turnier

Drei Spiele, drei Siege - so lautet die optimale Ausbeute der deutschen U 19-Nationalmannschaft beim Vier-Nationen-Turnier in der Slowakei. Nach dem 6:1 zum Auftakt gegen Gastgeber Slowakei und dem folgenden 2:1 gegen Portugal hat die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf auch das abschließende Spiel in Banska Bystrica gegen die Niederlande 4:1 (3:1) gewonnen und mit dem Turniersieg viel Selbstvertrauen für die im November anstehende EM-Qualifikation gesammelt.

Vor 370 Zuschauern im Stiavnicky-Stadion erzielte Kwadwo Baah vom FC Watford bereits in der 6. Minute die frühe Führung. Nach dem Ausgleich durch Emanuel Emegha (17.) fand das deutsche Team allerdings die passende Antwort. Nur drei Minuten späte war Armindo Sieb (FC Bayern München) zur Stelle und sorgte mit seinem dritten Tor für die U 19 für die erneute Führung. Robert Wagner (40.) vom SC Freiburg sorgte noch vor der Pause für den 3:1-Halbzeitstand.

Auch im zweiten Durchgang war das deutsche Team besser und belohnte sich: Youssef Amyn (Viktoria Köln) traf in der 60. Minute zum 4:1-Endstand. Kurz vor dem Ende musste Jens Castrop (84.) nach wiederholtem Foulspiel den Platz vorzeitig verlassen.

Weiter geht es für die deutsche U 19-Auswahl mit der EM-Qualifikation in Griechenland: Beim Vierer-Turnier trifft das deutsche Team am 10. November (ab 13 Uhr) auf die Färöer, am 13. November (ab 13 Uhr) auf Russland und zum Abschluss am 16. November (ab 14 Uhr) auf Gastgeber Griechenland.

[dfb]