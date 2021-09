U 19 gewinnt gegen die Schweiz

Mit einem 1:0 (1:0) gegen die Schweiz sind die deutschen U 19-Junioren nach der coronabedingten Pause wieder ins Spielgeschehen eingestiegen. Im Salinenstadion von Bad Dürrheim erzielte Youssef Amyn in der 23. Minute den Siegtreffer für die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf. Bereits am Montag (ab 17.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) wartet an selber Stelle das Duell mit dem Nachwuchs Englands.

Die Anfangsphase war sehr zerfahren, beide Teams leisteten sich ungenaue Zuspiele und Stockfehler, hatten aber auch erste Halbchancen. Speziell das frühe Anlaufen ermöglichte dem DFB-Team öfters Ballgewinne. Eine Einzelaktion brachte dann das nicht unverdiente 1:0 für den deutschen Nachwuchs: Amyn zog von links nach innen, gegen seinen abgefälschten Flachschuss hatte Abdullah Laidani im Schweizer Tor keine Abwehrchance.

Beide Teams wechseln komplett

Zur zweiten Halbzeit wechselte Wolf die komplette Elf aus. "Wir haben ein Jahr lang kein Spiel gehabt, da wollen alle auf den Platz", erklärte der DFB-Coach die Umstellung. An der Spielanlage änderte sich aber nichts: Im Gegenteil hatten Mehmet Ibrahimi und Emrehan Gedikli (beide 48.) gleich gute Torabschlüsse.

In der 60. Minute wechselten auch die Schweizer großzügig, bis auf Keeper Laidani wechselte Trainer Bruno Berner alle Feldspieler aus. Der Spielfluss litt aufgrund der vielen Wechsel auf beiden Seiten in der Folge. Die Schweizer erarbeiteten sich im Laufe der zweiten 45 Minuten ein optisches Übergewicht, brachte das Tor von Keeper Nahuel Noll aber selten in Gefahr.

Ausnahme: Die 84. Minute, als Nikolas Muci freistehend aus sechs Metern über das Tor schoss. Auf der anderen Seite scheiterte Jascha Brandt im Eins-gegen-Eins an Laidani (86.) und Keanu Kraft verfehlte aus der Distanz nur knapp (87.).

"Rundet die Phase hier ab"

Hannes Wolf zeigte sich mit der Partie zufrieden: "Ich fand das Spiel insgesamt sehr gut, es rundet die Phase hier ab. Es war das erste Länderspiel seit langer Zeit, für einige sogar das erste überhaupt. Dafür hat sich die Mannschaft sehr gut geschlagen. Ich bin sehr zufrieden damit, dass wir 22 Spieler für 45 Minuten auf dem Platz hatten und dann sogar gewonnen haben. Es ist immer gut, wenn man nicht auf den Sieg warten muss, sondern früh in Führung geht."

"Die Intensität, die Bereitschaft, das Engagement war hervorragend. Klar haben wir auch ein paar Chancen zugelassen, aber selber hätten wir auch ein paar Tore mehr machen können", fügte der Trainer hinzu. "Insgesamt denke ich, dass der Sieg verdient war. In ein paar Momenten können wir auch besser Fußball spielen, aber letztlich steht dann doch der Einsatz im Vordergrund und der hat heute gestimmt."