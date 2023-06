U 19 gewinnt EM-Test in Tschechien

Der Formaufbau für die EURO stimmt schon mal: Die deutschen U 19-Frauen haben den ersten Vorbereitungslehrgang für das EM-Turnier in Belgien (18. bis 30. Juli 2023) mit einem überzeugenden Sieg beendet. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich gegen EM-Teilnehmer Tschechien auswärts mit 4:1 durch, obwohl sie mit 0:1 in Rückstand geraten war.

Die tschechische Führung durch Tereza Cerna (16.) währte nicht lange, denn nur zehn Minuten später gelang Sophie Nachtigall der Ausgleich (26.). Paulina Bartz (37.) und Mathilde Janzen (39.) per Elfmeter sicherten dem deutschen Team einen entscheidenden Vorteil, die eingewechselte Paulina Platner setzte schließlich den Schlusspunkt (94.). Gespielt wurden im tschechischen Dobrany dreimal 35 Minuten.

Peter: "Alle sind hochmotiviert"

"Wir sind sehr gut in die Vorbereitung zur U 19-EURO gestartet", resümierte Peter. "Alle sind hochmotiviert und arbeiten fokussiert, aber auch mit viel Spaß an unseren Themen. Unter Topbedingungen haben wir hier in Bad Gögging vor allem an unseren Basics im Offensivspiel gearbeitet und konnten im Testspiel gegen Tschechien unsere aktuelle Form prüfen. Insgesamt bin ich mit dem Auftakt sehr zufrieden."

Vor der Europameisterschaft stehen noch zwei weitere Vorbereitungslehrgänge (25. Juni bis 6. Juli sowie 10. bis 15. Juli) mit Länderspielen auf dem Plan. Beim Turnier in Belgien trifft das DFB-Team in Gruppe A auf Österreich (18. Juli), die Gastgeberinnen (21. Juli) und die Niederlande (24. Juli). Alle drei Vorrundenspielen werden um 17.30 Uhr angepfiffen und finden in Tubize statt.

[dfb]