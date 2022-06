U 19 gewinnt EM-Generalprobe gegen Frankreich klar

Die deutschen U 19-Frauen haben die letzte Partie vor der EURO 2022 in der Tschechischen Republik gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter bezwang Gastgeber Frankreich in Clairefontaine mit 4:1 (3:1).

"Wir haben in der Generalprobe mit der neuformierten Mannschaft gegen einen starken Gegner eine klasse Teamleistung gezeigt", sagte Peter. "Ich bin mit der Defensive und der Offensive zufrieden, es geht jetzt nur noch um Kleinigkeiten."

Kockmann trifft schon in der ersten Minute

Der deutschen Mannschaft gelang in Clairefontaine ein Blitzstart durch Felicitas Fee Kockmann, die bereits in der ersten Minute das 1:0 erzielte. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 erhöhte Deutschland durch den zweiten Treffer von Kockmann (42.) und einen verwandelten Elfmeter von Mia Büchele (45.) noch vor der Pause auf 3:1. Nach der Pause gab es einen erneuten Blitzstart mit dem Treffer von Sarah Mattner-Trembleau, die in der 47. Spielminute schon für den Endstand sorgte.

In der EM-Gruppenphase trifft die DFB-Auswahl zunächst am Montag, 27. Juni (ab 15 Uhr), in Frydek-Mistek auf Schweden, bevor es am 30. Juni (ab 15 Uhr) in Karvina gegen Norwegen geht. Der Abschluss der Vorrunde steigt am 3. Juli (ab 20 Uhr) ebenfalls in Karvina gegen England.

[dfb]