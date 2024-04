U 19 gegen Ungarn gefordert

Die deutschen U 19-Frauen wollen heute (ab 15 Uhr) im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde den nächsten Sieg einfahren. Die Mannschaft von Trainer Michael Urbansky trifft in Telki auf Gastgeber Ungarn. Zum Auftakt hatte das DFB-Team durch Tore von Mathilde Janzen und Paulina Bartz 2:0 (2:0) gegen Rumänien gewonnen.

"Für Ungarn ist es ein Heimspiel, es wird also dementsprechend viel los sein. Sie sind körperlich gut, haben eine vertikale Spielanlage und bringen viel Tempo im Offensivspiel mit", sagte Urbansky vor der Partie. "Es wird eine schwierige Aufgabe, aber so ist das in einer EM-Qualifikation. Wir wollen das Spiel gewinnen."

Bereits am Dienstag (ab 17.30 Uhr) folgt das abschließende Spiel gegen Schweden. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Europameisterschaft, die vom 15. bis 27. Juli 2024 in Litauen stattfindet. Für die drei Spiele hat Urbansky einen 20-köpfigen Kader nominiert.